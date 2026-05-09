◆米大リーグブルージェイズ２―０エンゼルス（８日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が８日（日本時間９日）、本拠地・エンゼルス戦に「４番・三塁」で先発出場。０―０で迎えた３回１死一、二塁から先制の中前適時打を放つなど３打数１安打１打点１四球１三振で打率は２割４分８厘となった。メジャー最長となる７試合連続安打。４回無死一塁の守備では、エ軍の主