TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSが9日に更新され、主要キャラクターとみられる人物のイラストが公開された。これで11日連続で、説明が一切ない“意味深投稿”が続いている。同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。この日の投稿は前作に登場した別班の司令官・櫻井里美（キムラ緑子）とみられるイラスト。この投稿にファンは「これは別班司令官か