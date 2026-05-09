アイドルグループ・でんぱ組.incの元メンバーでタレントの最上もがが、自身のXを更新し、5歳になった娘との2ショット写真を投稿した。【写真】口元そっくり！最上もが＆5歳になった娘の2ショット定期的に家族写真を投稿しているが、今回は「娘、先日５歳になりました！」と報告。「あっちゅーまだ、私も37歳になったもんなあ。この仕事をしていると年を重ねることで、不安が付きまとったりもするのだけど、(いつまで活動できる