高市政権の発足から半年が経過し、対中政策の輪郭が鮮明になりつつある。とりわけ、高市早苗首相が国会答弁において、台湾有事が日本の平和と安全に重大な影響を及ぼす「存立危機事態」に該当し得るとの認識を示して以降、日中関係は緊張をはらんだまま膠着（こうちゃく）状態にある。 この発言は、安全保障政策における高市政権の現実主義的なスタンスを象徴するものであったが、それから半年が経過した現在、両国関係は改善の