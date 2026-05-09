■MLBドジャースーブレーブス（日本時間9日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのブレーブス戦に“1番・DH”で先発出場し、5回の第3打席で勝ち越しとなるライト前タイムリーを放った。1−1の同点で迎えた5回裏、2死二塁のチャンスで大谷に打席が回った。ブレーブスの先発・2024年のサイヤング賞左腕、C.セール（37）の初球、インコース低めのシンカーを捉えた打球は一・二塁間を破るライト前タイムリ