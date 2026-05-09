北陸から東北の雨は次第に弱まる天気急変に注意低気圧の影響を受ける北日本を中心に雨となり、風も強まるでしょう。【写真で見る】あす母の日は九州〜北海道まで晴れ行楽日和に北陸から東北の雨は次第に弱まりますが、大気の状態が不安定なため、天気の急変には注意が必要です。北海道は夕方にかけて、オホーツク海側を中心に雪となる所もあるでしょう。最高気温はきのうより低い所が多く、過ごしやすい陽気となるでしょう。