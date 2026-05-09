◇MLB ドジャース-ブレーブス(日本時間9日、ドジャー・スタジアム)ドジャース・大谷翔平選手が5回に勝ち越しタイムリーを放ち、2試合連続ヒットを記録しました。前回7日アストロズ戦で26打席ぶりのヒットを放っていた大谷選手。「1番・指名打者」で出場したこの試合、相手先発の2024年サイ・ヤング賞左腕、クリス・セール投手相手に2打席目まで凡退します。しかし同点で迎えた5回の第3打席、2アウト2塁から初球インコースのシンカ