伊藤園は、2013年にITO EN (North America) INC.で生まれた抹茶ブランド「matcha LOVE」をリブランディングし、海外で広がる新しい抹茶の楽しみ方を日本でも提案していく。「世界が愛した、自由なmatcha。」をコンセプトに掲げ、フルーツやアーモンドミルクなど多様な素材と抹茶を掛け合わせる楽しみ方を逆輸入した。緑茶ブランドグループの吉田達也ブランドマネジャーは「日本人は抹茶と言うとお点前のようなイメージがある