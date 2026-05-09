味の素AGFは4月28日、「ブレンディ」スティックブラックが過去5年間で約3倍規模に拡大したことを明らかにした。スティックブラックは、インスタントコーヒーを1杯分ずつ個包装したものだが、インスタントコーヒーの認識ではなく、簡単に作れる1杯のブラックコーヒーとして支持を集めている可能性がある。スティックブラック市場は、インテージSRI+によると、2025年4−12月金額ベースで前年同期比約1.5倍を記録した。この中