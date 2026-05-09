タレントの小倉優子が7日と8日に自身のアメブロを更新。手作りの夕食や弁当を公開した。この日、小倉は7日に更新したブログで「あと一品ほしい時に」と切り出し、夕食の一品として「もやしと豚バラです」と蒸し料理の写真を公開。「私はポン酢と柚子胡椒！子ども達はゴマだれでいただきます」と家族で味付けを変えていることを明かし「蒸し器があると便利です」とつづった。続けて8日には「今日は、久しぶりにそぼろ丼にしました」