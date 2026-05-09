5月10日の「母の日」を前に、乳がん検診の大切さを広めるランニングのイベントが、石川県金沢市で行われました。金沢市の犀川緑地で行われたイベント「Pink park run」は乳がんの正しい知識を広めるピンクリボン運動と、毎週土曜日に犀川緑地公園で行われているパークランをあわせて、初めて開催されました。イベントには子どもから大人まで100人以上が参加し、朝の心地よい運動で乳がん検診の大切さをアピールしていました。◇石