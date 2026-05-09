セリエB（イタリア2部）最終節が8日に行われた。前節に首位ヴェネツィアが1年でのセリエA復帰を決め、残りの自動昇格枠は2位フロジノーネと3位モンツァに可能性が残っていた。引き分け以上で昇格が決まる状況だったフロジノーネは、ホームでマントヴァに5−0の快勝を収め、3シーズンぶりのセリエA復帰を果たした。昇格の残り1枠は3位〜8位が参戦するプレーオフで争う。前節終了時点で7位までがプレーオフ参戦を決めていたな