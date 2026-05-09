元日向坂４６の東村芽依が９日に自身のＳＮＳを更新。ＤｅＮＡ前監督で「横浜ＤｅＮＡベイスターズアンバサダー」を務める三浦大輔氏とのショットを公開した。東村はインスタグラムで「『テッパン朝ライブじゅーっと！』ありがとうございました！」と出演番組を報告し、白のワンピース姿の写真をアップ。「朝番組はグループを卒業して以来初めてだったので緊張しましたが、スタッフの皆さんが優しくて温かい現場でした三浦