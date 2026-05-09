◆米大リーグドジャース―ブレーブス（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、本拠地・ブレーブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、同点の５回２死二塁で迎えた３打席目に、内角低めに沈む９６・９マイルのシンカーを捉え、一二塁間を破る勝ち越しの右前適時打を放った。セールとはこの日３回目の勝負。“３度目の正直”で２戦連続のタイムリー