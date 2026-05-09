いよいよ『FIFAワールドカップ2026』に臨む日本代表メンバーの発表会見が行われる5月15日（金）まで、あと1週間をきった。ワールドカップ（W杯）の最終登録メンバーは23〜26名（GKは最低3名）。35〜55名（GK最低4名）の暫定リストの中から選出されることになる。そこで今回は、多くの日本国民が注目している最終メンバーの発表を前に、選出されるのか選外になるのかが注目を集めている4選手をピックアップ。『FIFAワールドカ