◆女子プロゴルフツアーメジャー初戦ワールドレディスサロンパスカップ第３日（９日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２、報知新聞社後援）大会最終日が「母の日」と重なることが多いシーズン最初のメジャー。２００８年にメジャー昇格後、数々のドラマが生まれてきた。その名場面を振り返る。第３回は、２０２２年大会の山下美夢有（みゆう）。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊６打差の首位で出た山下美夢有（当時２０）が３