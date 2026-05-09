【注目は年明けデビューの１頭】５月10日（日）、東京競馬場で３歳馬によるＧ?NHKマイルＣ（芝1600ｍ）が行なわれる。今年は、昨年のＧ?朝日杯フューチュリティＳ（阪神・芝1600ｍ）を勝ったカヴァレリッツォ、同レース２着でＧ?京王杯２歳Ｓ（中京・芝1400ｍ）を勝ったダイヤモンドノット、Ｇ?デイリー杯２歳Ｓ（京都・芝1600ｍ）を勝ったアドマイヤクワッズ、Ｇ?サウジアラビアロイヤルＣ（東京・芝1600ｍ）を勝ったエコロア