カブスが鈴木誠也外野手（３１）の一発で破竹の１０連勝だ。８日（日本時間９日）の敵地レンジャーズ戦に「５番・右翼」で出場した鈴木は１点リードの４回、無死一塁からロッカーの１５２キロのシンカーを左中間に高々と運ぶ３試合ぶりの７号２ラン。打球速度１７７・３キロ、飛距離１２８メートル、角度３３度の豪快なアーチを描いた。勢いをつけたカブスは６回にＰＣＡの適時二塁打、７回には二死満塁からブッシュの走者一掃