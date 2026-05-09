メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県熊野市などで自転車の国際大会、「ツール・ド・熊野」が行われています。 「ツール・ド・熊野」は、三重県と和歌山県にまたがる熊野地方を舞台に4日間行われる自転車の国際大会です。 国内11チームと海外5チームの計16チームが出場し自然豊かなコースを走り抜けます。 3日目となる9日は、高低差300m以上に及ぶ、約108kmの「熊野山岳コ