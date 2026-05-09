メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷の平湯温泉では、ニリンソウが見ごろを迎えています。 9日朝は平湯温泉周辺の山々に薄っすらと雪が積もる中、平湯温泉キャンプ場奥の原生林では茎の先に二輪の花を咲かせるニリンソウが見ごろを迎えています。 今年は雪が少なく雪融けも早かったため、例年よりも10日ほど早く見ごろを迎えたということです。 川の近くには1cmほどの可愛らしい花が一面に咲き