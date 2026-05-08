全国高校女子硬式野球選抜大会で初優勝した佐久長聖。8日、選手たちが阿部知事に喜びを報告しました。県庁に阿部知事を訪ねたのは、佐久長聖高校女子硬式野球部の選手たち18人です。阿部守一知事「何かみんなはいつもこういう感じなの？すごく、にこやかな温かな雰囲気で素晴らしいチームだなと」佐久長聖は3月から4月にかけて開かれた全国高校女子硬式野球選抜大会に出場し、次々に強豪校を撃破。東京ドームで行われ