能登半島地震と奥能登豪雨で大きな被害を受けた石川県輪島市の国名勝「白米（しろよね）千枚田」で９日、田植えが始まった。１００４枚ある田んぼのうち、４８０枚に苗を植えていく。千枚田を支援する全国のオーナー会員ら８６人が参加し、急斜面に作られた水田で汗を流した。同県内灘町の公務員男性（６８）は「復興の状況を確認したかったので来られてうれしい」と語り、孫の小学５年の男児（１０）は「初めての田植えだった