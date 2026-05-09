【香港共同】日本の音楽グループ「XG」は8日、7月31日に香港で開催を予定していたコンサートの日程を8月2日に変更したと公式サイトで発表した。7月31日が日中戦争中に細菌兵器の開発を進めた旧日本軍731部隊を連想させるとして、中国のインターネットで批判や日程変更を求める声が上がっていた。XGは今月6日、世界ツアーの香港公演を7月31日に行うと発表していた。731部隊は満州（現中国東北部）のハルビン郊外を拠点に、秘