アイスホッケー男子の世界選手権2部に相当するディビジョン1Aが8日、ポーランドのソスノビエツで行われ、日本はウクライナに1―3で敗れた。1勝4敗の最下位に終わり、3部相当のディビジョン1Bに降格する。（共同）