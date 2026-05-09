「ブルージェイズ２−０エンゼルス」（８日、トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が先制＆決勝タイムリーを放つなど３打数１安打１打点。チームの連敗を４で止めた。試合後には恒例のバケツシャワーを浴び、球団も「ビッグオークがこれに慣れてきてる」と伝えた。試合後のグラウンドインタビュー。通訳と一緒にインタビュアーの質問に耳を澄ませていると、背後からゲレーロらが忍び寄ってきた。そしてウォータークーラ