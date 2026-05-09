ライター・しろぼしマーサさんは、企業向けの業界新聞社で記者として38年間勤務しながら家族の看護・介護を務めてきました。その辛い時期、心の支えになったのが大相撲観戦だったと言います。家族を見送った今、70代一人暮らしの日々を綴ります。【写真】道路をわたる羊の大群* * * * * * *コーヒー自慢の店でトイレをほめた私は先日73歳の誕生日を迎えたが、よく生きてこられたと思う。私が40歳の時に父が難病に倒れ、隠していた