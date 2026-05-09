All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった兵庫県在住62歳男性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：nisss年齢・性別：62歳・男性居住地：兵庫県家族構成：本人、妻（60歳）住居形態：持ち家（戸建て）リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の年収：280万円現在の預貯金：1000万円リスク資産：日本株80万円貯金は月2万円程度年金生活で貯金ができている