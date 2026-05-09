「中国人になろう」チャレンジ「BecomingChinese」がこのところ世界中で人気を集め続けている。ソーシャルメディアで大きな話題となっている中国ストリートスナップやビザ免除措置により人気の火が付いた「China Travel（中国旅行）」、行動がどんどん中国化する「チャイナマキシング（Chinamaxxing）」など、海外の人々は今、中国について正しく知り、夢中になっている。人民日報海外版が伝えた。欧米メディアが長い年月をかけて