セルティッFW前田大然の状態を指揮官が明かした。 この28歳は、現地５月３日に開催されたスコットランドリーグ第35節のハイバーニアン戦（２−１）に先発し、自身３戦連発となる先制点を決めた。一方で、その試合後に左足のソックスとスパイクを脱ぎ、足を気にするようにして会場を後に。セルティックの専門メディア『CELTS ARE HERE』は「試合終了後、前田は苦悶の表情でピッチを後にした」と報じており、ファンからも