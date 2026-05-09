U-17アジアカップの第２戦を翌日に控えた小野信義監督率いるU-17日本代表は５月８日、サウジアラビアのジェッダ市内でトレーニングを行なった。初戦でカタールを３−１で下し、続く中国とのグループステージ第２戦に勝利をすれば、今秋のU-17ワールドカップ出場が決まる可能性が高い（各組上位２チームの計８チームが出場権を獲得。W杯のホスト国・カタールが２位以内に入った場合、各組３位の最上位チームに出場権がスライド