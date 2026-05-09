９日朝早く、中区流川の路上で会社員の女性の顔を殴った疑いで陸上自衛隊の男が逮捕されました。 陸上自衛隊海田市駐屯地 第１３旅団司令部の男（３３）は、９日午前５時すぎ、中区流川町の路上で会社員女性（３２）の顔を殴った暴行の疑いで逮捕されました。 男は被害女性と面識はなく、女性の同伴者が１１０番通報して駆け付けた警察官に逮捕されました。 酒を飲んだ状態で「やっていません」と容疑を否認しています。