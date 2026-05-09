俳優の草刈正雄が、母子家庭で育った幼少期について口を開いた。【映像】幼少期の家族写真草刈は、5月5日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。アメリカ兵の父と日本人の母の間に生まれた草刈は、父の顔を知らないまま、母子家庭で育った。母親から、父は「朝鮮戦争で亡くなってるっていうことを聞かされてた」という草刈。黒柳から「母一人子一人で、経済的にはなんか大変だったんですって？小さい時」と聞かれる