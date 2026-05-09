俳優の桃井かおり（75）が、夫の誕生日にホテルステイを満喫したことを明かし、夫婦ショットを披露した。【映像】桃井かおり、“顔出し”した夫との2ショット（複数カット）桃井は2015年、64歳の時にアメリカで音楽関係の会社を経営する日本人男性と結婚。Instagramでは、夫婦の仲睦まじい日常を発信していて、顔出しした密着ショットや移動中の2ショット、2人分の手料理が並ぶ食卓の様子などを披露してきた。仲むつまじい夫婦