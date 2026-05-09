◇MLB ドジャース-ブレーブス(日本時間9日、ドジャー・スタジアム)ブレーブスのショートを守るジム・ジャービス選手が好プレーを見せました。この試合が自身メジャー2試合目の25歳は、同点の4回裏2アウト1塁の場面で美技を披露。ドジャースのカイル・タッカー選手が放ったショート後方へのフライを追うと、最後はダイビングキャッチでこれをつかみアウトにしました。このプレーにはマウンドに立つクリス・セール投手も驚きの反応。