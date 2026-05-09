皐月賞５着のフォルテアンジェロ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父フィエールマン）は、優先出走権を獲得した日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）を目指すことが分かった。シルク・ホースクラブが８日までに、ホームページで発表した。同馬は前走後、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整が進められている。皐月賞で上がり最速の３３秒４をマークした実力馬が、世代の頂点を狙う。