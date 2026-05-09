お笑いタレント・劇団ひとりの妻でタレントの大沢あかね（４０）が９日までに、自身のインスタグラムを更新。最新ショットが反響を呼んでいる。「Ｔｈａｎｋｙｏｕ」とだけ書き記し、撮影ショットとそのオフショットを公開した大沢。白の肩があらわになったデザインのトップスを着用し、大人の色気を披露している。ロングヘアをあごのラインまで切ったボブスタイルの髪形にカットした近影も話題で、フォロワーからは「スッ