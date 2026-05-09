じゃがいもをしっかり味わいたい日は、2個まるごと使って主役に。定番の〈肉じゃが〉も、手羽元に替えると味わい深さが桁違い！ ほくほくのじゃがいもに、手羽元のうまみがじんわりしみて、食べごたえも十分です。仕上げのバターがコクを加え、いい仕事をしてくれます。『じゃがいもと手羽元のバターしょうゆ煮』のレシピ材料（2人分）じゃがいも……2個（約300g） 鶏手羽元……6本（約300g） にんじん……1/3本（約50g） 塩……小