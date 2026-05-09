【モデルプレス＝2026/05/09】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どものために作った手料理を披露した。【写真】人気芸人の34歳美人妻「綺麗な盛り付け」息子へのプレートごはん披露◆蜂谷晏海、子どものための手料理披露蜂谷は「1歳9ヶ月」「食べるようになってきたけど少食なほうかなぁ？何故か最近ピーマン大好き」とつづり、子どものためにつくった