『ZARD 35th Anniversary LIVE “What a beautiful memory 〜forever moment〜”』 ZARDの35周年記念ライブを収めたLIVE Blu-ray&DVD『ZARD 35th Anniversary LIVE “What a beautiful memory 〜forever moment〜”』（7月8日リリース）の発売を記念した映画館での先行上映会が決定した。7月4日に全国10劇場で上映される。【動画】ZARD 35周年YEAR リクエストベストアルバム 投票結果発表ZARDの35周年ライブは