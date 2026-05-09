GPP ガールズグループ・GPP（ジーピーピー）が９日、新曲「ATE!」（エイト）のデジタルリリースに先駆けて音源の一部がTikTokで先行配信された。本作ではグローバルに活躍する、3人の作家陣、Taka Perry、Skaai、Yui Muginoの参加も明らかになった。さらに6月28日にスペシャルイベントの開催が決定した。【写真】GPP「ATE!」ジャケ写2ndデジタルシングルを5月20日にリリースすることを発表したばかりの、SM ENTERTA