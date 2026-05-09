「ドジャース−ブレーブス」（８日、ロサンゼルス）ドジャースが鮮やかな連係プレーで勝ち越しを阻止した。ブレーブスがチャレンジを行使するも判定は覆らなかった。四回、２死一塁からシーハンがブレーブスのライリーに左翼フェンス直撃の二塁打を浴びた。だがＴ・ヘルナンデスが素早くクッションボールを処理。中継のロハスにつなぎ、本塁へストライク送球。完全にアウトのタイミングで球審もアウトの判定を下したが、ハリ