三重県亀山市の国道で9日未明、大型トラックとトレーラーが正面衝突する事故があり、積み荷が散乱し通行止めとなっています。警察によりますと、亀山市川合町の国道1号で9日午前1時前、大型トラックとトレーラーが正面衝突する事故がありました。男性運転手2人は、いずれも軽傷とみられています。事故の弾みで、大型トラックの荷台に積まれていたペットボトルや紙パックに入ったジュースが