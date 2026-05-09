今回は、いじめっ子の婚約者の前で、過去を暴いたエピソードを紹介します。10年ぶりに、自分をいじめた相手に再会…「中学時代、ひどいいじめにあい、一時不登校になった私。そんな辛い過去を乗り越えて、今は社会人として仕事に打ち込んでいます。そんなある日、中学時代に私をいじめた女子にばったり遭遇したんです。そのいじめっ子女子は相変わらず偉そうな態度で、過去についてまったく反省していないようでした。そこで私はそ