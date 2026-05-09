タレント山田邦子（65）が8日、フジテレビ系「ウワサのお客さま」（金曜午後8時）にVTRで出演。過去に月収1億円だったことをヒントに名前を当てる企画に顔にモザイク加工をした状態でVTR出演して、50年以上の立ち食いそば好きであることを明かした。ロケ地は東京・新橋の立ち食いそばチェーン店「ゆで太郎」。全身をモザイク加工した映像で登場した山田は、最初に身長168センチであることだけがヒントで出てきた。ここで最高月収が