5月22日に全国公開される唐沢寿明主演映画『ミステリー・アリーナ』より、モンテレオーネ怜華を演じるトリンドル玲奈の新場面写真とコメントが公開された。 参考：唐沢寿明、芦田愛菜らが不穏な空気『ミステリー・アリーナ』キャラビジュアル＆紹介動画 本作は、深水黎一郎の同名小説を原作としたミステリーエンターテインメント。『ケイゾク』（TBS系）、『池袋ウエストゲ