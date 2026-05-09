[故障者情報]高知ユナイテッドSCは9日、MF岡澤韻生が左膝前十字靱帯損傷および外側半月板損傷と診断されたことを発表した。クラブによると、岡澤はトレーニング中に負傷。2025年に山梨学院大から加入し、今季はここまで出場がなかった。なお、全治については明らかにされていない。