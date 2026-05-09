御堂筋の北の玄関口に、新たなランドマークが誕生します。大和ハウス工業らが手がける「淀屋橋ゲートタワー」の商業ゾーンが、2026年7月9日（木）にグランドオープンします。 大阪メトロ御堂筋線・京阪「淀屋橋駅」に地下直結という抜群のアクセスを誇り、梅田（大阪駅）からも1駅約3分。雨の日でも濡れずに移動できるこの施設には、オムライスの名店「北極星」の新業態や大阪最大級の「SHARE LOUNGE」など、全20店舗以上（2026年