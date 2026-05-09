カターレ富山が8日にクラブ公式X(@katallertoyama)を更新し、「カターレ富山を応援する皆様へ大切なお願い」と題して注意喚起を行った。クラブは「いつも熱い応援をありがとうございます」と感謝を述べた上で、「最近、残念ながら一部で以下のような行為が見受けらます」と、次の2つを挙げている。「事務所に色紙等を送り、返信用封筒を同封してサイン返送を強いる行為」「差し入れと引き換えに、サインや写真撮影をクラブに要