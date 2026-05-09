柏レイソルが9日にクラブ公式X(@REYSOL_Official)を更新し、ホームゲームに来場した日向坂46の下田衣珠季さんの写真を公開した。下田さんが訪れたのは、6日に三協フロンテア柏スタジアムで開催されたJ1百年構想リーグEAST第15節・浦和レッズ戦。「LAWSONエキサイトマッチ」のスペシャルゲストとしてローソンの制服を着用し、キックオフセレモニーなどを担当した。クラブは当日の写真とともに「花束贈呈&始球式での大役、