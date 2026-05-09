ホワイトソックスの村上宗隆内野手が8日（日本時間9日）、本拠地でのマリナーズ戦に「2番一塁」で先発出場し、第1打席に3試合ぶりとなる15号ソロを放った。この時点でアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）に並び、本塁打数で再びメジャー全体トップになった。米メディア『FOXスポーツ』は同日、活躍を続ける若き大砲を大特集。チームが獲得に至った経緯や同僚のコメントなどを紹介した。